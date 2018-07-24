РИАМО - 24 июл. Более 7 тысяч человек из 68 стран приняли участие в Московском урбанистическом форуме, который прошел в парке «Зарядье», сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходил с 17 по 22 июля в парке «Зарядье».

«Цифры говорят за себя, у нас было более 7 тысяч участников. Это говорит о том, что интерес к форуму был большой, также уникальность места проведения, это была идея Сергея Семеновича Собянина (мэр Москвы - ред.)», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что работу форума освещали около 700 представителей СМИ. На мероприятии был подписан ряд соглашений.

«У нас были подписаны соглашения с российскими компаниями по выпуску электроавтобусов, был подписан меморандум о намерениях с французской компанией, мы договорились с целым рядом крупных зарубежных компаний, что мы создаем рабочую группу по разработке мероприятий», - сказал заммэра.

На площадках форума прошло 87 мероприятий, в них приняли участие 38 правительственных делегаций. На форуме выступили ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.

Московский урбанистический форум в «Зарядье» стал самым представительным и продолжительным за всю историю проведения форума.