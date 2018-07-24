РИАМО - 24 июл. В Московской области в рамках борьбы с борщевиком обработали уже порядка 13,5 тысяч гектаров земли, сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья выезжают на места уничтожения растения, сообщил во вторник на заседании регионального правительства глава Минсельхозпрода области Андрей Разин.

«На сегодняшний день, по отчетам органов местного самоуправления, обработано порядка 13,5 тысяч гектаров, то есть 75% от целевого индикатора программы», - сказал Разин.

Он отметил, что впервые из бюджета Московской области было выделено 300 миллионов рублей на мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского.

«Нами организован соответствующий мониторинг выполнения задач. Первый - это оперативный мониторинг в части системы ГАСУ и фотоотчет органов местного самоуправления», - добавил Разин.

Кроме того, сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области организовали дополнительные внеплановые выезды на место уничтожения борщевика.

«Третий, финальный этап контроля, уже когда все работы выполнены, представляет подписанный акт выполненных работ, фотоотчет с геолокацией и подтверждение наших сотрудников, что территория была обработана и результат достигнут, только после этого происходит оплата с подрядчиком за выполненные работы», - уточнил Разин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов эффективно использовать средства, направленные на борьбу с борщевиком, и серьезно отнестись к его уничтожению.

Правительство Подмосковья разработало комплексную программу по борьбе с этим вредным растением, которое представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. Программа рассчитана на несколько лет.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».