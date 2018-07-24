РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Жители подмосковного Подольска смогут выбрать на портале «Добродел» лучшее цветовое оформление мусоровозов и контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 1 января 2019 года Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. В муниципалитетах будет внедрена двухконтейнерная система раздельного сбора, для «сухих» отходов, которые отправятся на переработку (бумага, стекло, пластик, металл) и для «мокрого» мусора, который будет вывезен на крупные комплексы для дальнейшей сортировки и обезвреживания.

«На региональном портале «Добродел» началось голосование за единое оформление мусоровозов и контейнеров для раздельного сбора отходов. Выбрать один из четырех вариантов цветов жители Подмосковья, в том числе и Подольска, могут в разделе сайта «Опросы»», - говорится в сообщении.

После подведения итогов голосования, единое оформление станет стандартом для внедрения раздельного сбора отходов на всей территории Московской области.