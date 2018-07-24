РИАМО – 24 июл. Согласно исследованию аналитического агентства «Автостат», проведенному в 2017 году среди владельцев автомобилей, срок владения новой машиной в России в среднем составляет 57 месяцев (4 года и 9 месяцев), сообщает Газета.ru.

При этом срок владения новой машиной значительно отличается от сегмента и марки автомобиля.

«Владельцы массовых марок автомобилей в среднем пользуются машиной 58 месяцев (4 года и 10 месяцев). Однако обладатели премиальных машин меняют автомобили чаще: в среднем через 46 месяцев (3 года и 10 месяцев) после покупки», – говорится в материале.

Эксперты объясняют эту разницу финансовыми возможностями покупателей.

В исследовании принимали участие наиболее популярные марки, представленные на российском рынке, продажи которых ведутся не менее пяти лет.