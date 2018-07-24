РИАМО - 24 июл. В Москве планируют построить научно-исследовательский центр с подземной автостоянкой в границах промзоны Басманного района города, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Здание будет выполнено в виде двух трапециевидных объемов со скругленными углами. Визуально фасады поделены на пять уровней, последний полностью выполнен из стекла, другие частично декорированы кирпичными пилонами в стиле окружающей застройки», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Центр получит пять наземных этажей и два подземных. На минус втором уровне разместят автостоянку на 42 места. Минус первый этаж займет конференц-зал, диспетчерская, серверная и служебные помещения. Первый этаж займут центральный вестибюль и атриумы. Со второго по четвертый разместятся кабинеты и лекционные залы, а на пятом – актовый и конференц-залы и зона отдыха.

«Данный объект, расположенный в довольно депрессивной среде, задает новое качество архитектуры для этой территории, обеспечивает более благоприятное восприятие со стороны Рязанского направления железной дороги. Это особенно важно, учитывая, что речь идет о центральной части города», - добавил Кузнецов.

В качестве отделки фасада будут использоваться клинкерный кирпич и натуральный камень. Общая площадь здания – порядка 9 тысяч квадратных метров.