РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 июл. В подмосковном Дзержинском возвели пристройку к каркасно-тентовому футбольному манежу на стадионе «Орбита», там надо покрасить стены и подключить ее к городским коммуникациям, сообщается в официальной группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Конструкция пристройки возведена, сделана наружная отделка, помещения оштукатурены. Осталось только покрасить стены», – сказал директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош.

В пристройке разместятся тренерские комнаты, душевые и туалеты. Строительство финансируют предприниматели города. На объекте уже возвели стены из пеноблоков, они покрыты специальным утеплителем «пеноплекс». Также там отделали раздевалки. Затем здесь установят оконные блоки и оформят пол. Под пол подготовлено основание – залита бетонная стяжка высотой 10-12 сантиметров, на которую будет укладываться плитка.

Следующий этап строительства – подключение объекта к городским коммуникациям: отоплению, холодному и горячему водоснабжению. Для этого построят индивидуальный тепловой пункт, где установят насосы, теплообменники и другое оборудование. Аукцион по созданию ИТП уже разыгран. Контракт подписали с московской фирмой «Теплоэнергокомплект».