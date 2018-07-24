РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июл. С 16 по 22 июля в подмосковном Королеве заменили более 100 ламп уличного освещения, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Работа по освещению улиц и дворов проводится в Королеве в рамках проекта «Светлый город». Он был инициирован губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым на основании обращений жителей.

«102 лампы улично-фонарного освещения заменили в ходе работ за прошедшую неделю (16 – 22 июля) предприятием благоустройства МБУ «Автобытдор». Работы проводятся в том числе в рамках исполнения заявок, отправленными жителями города в ЕДС», – говорится в сообщении.

Главной целью подобного вида работ является ликвидация неосвещенных участков в городе. В программу развития сети наружного освещения на 2018-2022 годы вошло более 130 адресов, ознакомиться с ними можно на портале координационного совета.

Сообщить о проблемах с уличным освещением можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.