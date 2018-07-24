РИАМО - 24 июл. Дефицита воспитателей и педагогов в Подмосковье нет, ежегодно в регионе устраиваются на работу более 1 тысячи учителей, сообщила во вторник министр образования Московской области Марина Захарова.

«Если мы берем три последних года, то чуть более тысячи учителей приходят в школы Московской области (ежегодно - ред.). У нас нет какой-то вакансии, по которой есть провал. Также нет дефицита воспитателей в регионе», - сказала Захарова журналистам.

Она отметила, что при этом а Подмосковье есть проблема текучки кадров в детских садах.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил свидетельства на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» 28 подмосковным учителям.

В рамках подпрограммы государство выплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилплощади по ипотеке, специалисту остается гасить только проценты по кредиту. Претендовать на получение такой субсидии могут учителя наиболее востребованных специальностей – начальных классов, математики; русского языка и литературы; иностранного языка, а также с 2018 года – воспитатели, соответствующие ряду требований.