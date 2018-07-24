РИАМО - 24 июл. В центре столицы отремонтируют административное здание 1900 года постройки, расположенное в Мещанском районе на Ботаническом переулке, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Мосгосэкспертизой согласована проектная документация на проведение капитального ремонта административного здания, построенного в 1900 году по индивидуальному проекту, с последующей перепланировкой подвала, а также помещений первого, второго и третьего этажей. В рамках проекта предусмотрены как внешние, так и внутренние ремонтные работы», – заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Наружные ремонтные работы предполагают замену кровли, ремонт фасадов и цоколя, восстановление декоративных элементов, а также облицовку наружных площадок и лестниц керамогранитом. Кроме того, предусмотрено оштукатуривание и окраска наружных дверных и оконных откосов, ремонт карниза по периметру здания и замена конструкций и ограждения кровли.

Ремонтные работы внутри здания включают в себя демонтаж существующих и устройство новых кирпичных стен и перегородок, замену внутренней и наружных лестниц и установку пандуса для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения. Также запланирован ремонт стен и замена существующих оконных и дверных блоков. Предусмотрена полная внутренняя отделка помещений в соответствии с их функциональным назначением.

После капитального ремонта в подвале появятся тепловой и водомерный узлы, а также вспомогательные технические помещения. На первом этаже разместятся входная группа, тамбур, комната охраны, помещение уборочного инвентаря, кабинеты, санузлы и дополнительный вход, а на втором и третьем этажах также запроектированы кабинеты, санузлы и помещения, предназначенные для уборочного инвентаря.