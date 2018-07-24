РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Административная комиссия подмосковного Подольска с начала 2018 года оштрафовала трех владельцев собак за выгул питомцев без поводка и намордника в общественных местах, сообщил «РИАМО в Подольске» зампред административной комиссии Виктор Галич.

С 1 января 2018 года вступил в силу закон Московской области по созданию административных комиссий в муниципалитетах, которые рассматривают дела о правонарушениях в сфере благоустройства. В Подольске в комиссии заняты 15 человек, ее возглавляет замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко. Административная комиссия с 1 января по 24 июля возбудила 149 административных дел, по 135 вынесены постановления о взыскании штрафов на общую сумму 349 тысяч рублей.

«В Подольске за полгода оштрафовали трех владельцев собак, которые выгуливали своих питомцев без поводков и намордников в общественных местах. Заявители смогли предоставить видеоматериалы, на которых видно, что хозяин самостоятельно спускал собак с поводков. Штрафы составили от 100 до 1,5 тысяч рублей», – сказал Галич.

По его словам, комиссия также рассматривала случай, когда три собаки сбежали с территории одного из частных участков. Животные выбрались через дыру в заборе на другую частную территорию и напали на собаку, находившуюся там. Кроме того, сбежавшие собаки атаковали и хозяина участка. В итоге комиссия рекомендовала пострадавшему мужчине обратиться в суд, так как это дело не в ее компетенции.

В административную комиссию входят руководители комитетов по ЖКХ, дорожному хозяйству и транспорту, строительству и архитектуре, потребительского рынка, управления по взаимодействию с общественными организациями, СМИ и в сфере рекламы. Также к работе привлечены представители территориальных подразделений в микрорайонах горокруга.

Члены комиссии могут составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан по нарушению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха; по ненадлежащему содержанию территории, и другим нарушениям. Также сотрудники могут составлять протоколы в отношении должностных и юридических лиц.

Административная комиссия вправе рассматривать дела и назначать наказания в виде предупреждения или штрафа, максимальный размер которого составляет 200 тысяч рублей. На данный момент денежные средства от штрафов направляются сначала в региональный бюджет, а затем в местные бюджеты в размере 100%.