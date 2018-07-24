РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Административная комиссия подмосковного Подольска с начала 2018 года вынесла 135 постановлений о выплате штрафов физическими лицами на сумму около 350 тысяч рублей, нарушители оплатили 197 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» зампред административной комиссии Виктор Галич.

С 1 января 2018 года вступил в силу закон Московской области по созданию административных комиссий в муниципалитетах, которые рассматривают дела о правонарушениях в сфере благоустройства. В Подольске в комиссии заняты 15 человек, ее возглавляет замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

«Административная комиссия с 1 января по 24 июля 2018 года возбудила 149 административных дел. Из них 144 рассмотрено, по 135 делам вынесены постановления о взыскании штрафов на общую сумму 349 тысяч рублей. Нарушители оплатили штрафы в размере 197 тысяч рублей. По 12 административным нарушениям виновные не оплатили штрафы на сумму 30 тысяч 500 рублей, дела на них передали в службу судебных приставов», – сказал Галич.

По его словам, в зимнее время больше всего рассмотрели дел о неправильной парковке машин, которые мешали уборке снега во дворах. Искать владельцев транспортных средств помогали сотрудники полиции. Сумма штрафов составляла от 1 до 5 тысяч рублей. В летнее время штрафуют за парковку на газонах, создание несанкционированных свалок, отсутствие договоров на вывоз мусора, ненадлежащий выгул собак.

В административную комиссию входят руководители комитетов по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и транспорту, строительству и архитектуре, потребительского рынка; управления по взаимодействию с общественными организациями, СМИ и в сфере рекламы, а также представители территориальных подразделений в микрорайонах округа.

Члены комиссии могут составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан по нарушению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха; по ненадлежащему содержанию территории и другим нарушениям. Также сотрудники могут составлять протоколы в отношении должностных и юридических лиц.

Административная комиссия вправе рассматривать дела и назначать наказания в виде предупреждения или штрафа, максимальный размер которого составляет 200 тысяч рублей. На данный момент денежные средства от штрафов направляются сначала в региональный бюджет, а затем в местные бюджеты в размере 100%.