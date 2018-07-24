РИАМО – 24 июл. Возмущенные периоды геомагнитной обстановки ожидаются на Земле во вторник и 25 июля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается, что с 24 июля по 1 августа солнечная активность сохранится преимущественно низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 24-25 июля», — говорится в сообщении.

Солнечная активность с 13 по 23 июля была низкой. Магнитное поле Земли в основном менялось от спокойного до слабовозмущенного.