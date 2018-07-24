РИАМО - 24 июл. По требованию Мосгорнаследия на улице Сергия Радонежского в столице были оперативно приостановлены незаконные ремонтные работы в жилом доме XIX века, который относится к объектам культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В департамент культурного наследия города Москвы поступил сигнал о том, что в жилом доме XIX века по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 5, строение 1, который относится к выявленным объектам культурного наследия, проводятся незаконные ремонтные работы.

«Памятник представляет собой характерный образец доходной жилой постройки с лавками на окраине Москвы XIX века. Благодаря угловому расположению он играет роль местной композиционной градостроительной доминанты», - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

После проверки было обнаружено, что ремонтные работы действительно проводятся, но без предварительного согласования с департаментом культурного наследия города Москвы. Разрешение на работы также не было получено.

По словам Емельянова, в результате незаконных действий правообладателя были частично демонтированы перекрытие между цокольным и подвальным этажами и инженерные системы, а также повреждена кирпичная кладка, устроены перегородки, смонтированы направляющие для гипсокартона.

В отношении организаций, начавших незаконные ремонтные работы, возбуждено административное дело по части 3 статьи 7.13 КоАП РФ. Организации также получат предписание на устранение нарушений. В качестве наказания возможно наложение штрафа в размере до 1 миллиона рублей.