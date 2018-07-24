РИАМО – 24 июл. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%, сообщает ТАСС.

«Законопроект инициирован правительством, изменения вступают в силу с 1 января 2019 года. По подсчетам правительства, повышение НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей в год», – говорится в сообщении.

Льготы по НДС при этом сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Закон предоставляет производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 году на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники.

Это приведет к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 миллиардов рублей, отмечается в финансово-экономическом обосновании к документу.