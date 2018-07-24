РИАМО - 24 июл. Оформление партии тропических рыбок приостановили в столичном аэропорту «Шереметьево» из-за проблем с сопровождающими документами, говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«Шестнадцатого июля 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Шереметьево» на СВХ ООО «Москва-Карго» было приостановлено оформление партии тропических рыбок в количестве 1645 штук, поступившей из Таиланда в сопровождении ветеринарного сертификата от 13 июля 2018 года», - говорится в сообщении.

Предоставленные ветеринарные документы были старого образца и не до конца заполнены – пропущен пункт «Страны транзита».

После предоставления соответствующего ветеринарного сертификата Таиланда груз полностью прошел оформление.