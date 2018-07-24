РИАМО - 24 июл. В Москве сосредоточатся на строительстве спортивных сооружений в микрорайонах и кварталах с пятиэтажными домами, попавшими в программу реновации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас есть дворовые спортплощадки, есть инфраструктура большого спорта. Пока нам не хватает районных спортивных сооружений. По поручению Сергея Собянина будем строить их в микрорайонах, особенно в кварталах реновации пятиэтажек», - сказал Хуснуллин в интервью Радиостанции «Комсомольская правда».

Хуснуллин также рассказал о планах по использованию крупнейшего спортивного комплекса Москвы «Лужники» и Большой спортивной арены – по его словам, эти объекты ежегодно будут посещать до 5 миллионов человек.

«Уже сейчас есть заявки на проведение различных мероприятий на арене. Около стадиона благоустроили 160 гектаров земли, 3 километра набережных, сделали дорожки для велосипедистов, площадки для занятий спортом» - добавил Хуснуллин.

Рядом с «Лужниками» уже строятся плавательный центр, центры художественной гимнастики, тенниса и бокса, начинают работу тренировочные поля. В планах – открытие канатной дороги.

Спортивный комплекс «Лужники» открыт в 1956 году и на данный момент объединяет около 80 спортивных сооружений и объектов. За свою более чем 60-летнюю историю комплекс стал площадкой для проведения крупнейших спортивных и культурных мероприятий мирового масштаба.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года Собяниным. Она затронет более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.