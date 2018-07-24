РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 июл. В подмосковном Дзержинском благоустраивают двор дома №10 на улице Спортивной, там разместят около 30 машино-мест, сообщается в официальной группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий в нашем городе Дзержинский идут полным ходом. Уже на этой неделе двор у дома №10 по улице Спортивной будет полностью обновлен. В дальнейшем в этом дворе оформят порядка 30 дополнительных парковочных машино-мест, а также сменят уличные лампы на энергосберегающие светодиодные», – говорится в сообщении.

Сейчас в данном дворе сняли старый асфальт, там ведут планировку территории. Также здесь поменяли бордюрный камень, спилили аварийные деревья.

После окончания комплексного благоустройства во дворе дома 10 на улице Спортивной подрядчик приступит к работам во дворе домов №№2, 4, 6 на площади Дмитрия Донского. Все комплексное благоустройство дворовых территорий в Дзержинском завершится в августе.

Элементами комплексного благоустройства являются шесть параметров: наличие детских игровых площадок, парковочных мест, площадок для сбора твердых бытовых отходов, информационных стендов, а также качественное освещение и озеленение территории.

Благоустройство дворовых территорий проходит с привлечением значительной доли субсидий правительства Подмосковья. Для получения областных субсидий по программе комплексного благоустройства одним из главных факторов является учет мнения жителей. Поэтому, когда разрабатывает проект будущих изменений, в обязательном порядке проходят встречи с жителями близлежащих домов.

С 2017 года в Дзержинском появились две современные детские площадки, построенные с привлечением региональных средств по программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье».