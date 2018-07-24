РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Инспекторы пожарного надзора в подмосковном Подольске с начала текущего года провели более 110 проверок пожарной безопасности в различных объектах округа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во вторник в Подольске состоялась пресс-конференция «Эффективность пожарного надзора в округе» с участием временно исполняющего обязанности начальника отдела надзорной деятельности по Подольску, подполковника внутренней службы Дмитрия Качкина. Один из вопросов, который стоял на повестке дня, касался проведения проверок пожарной безопасности.

«За первое полугодие 2018 года (с января по июнь – ред.) нашим отделом было проведено 114 проверок на противопожарную безопасность в различных объектах округа, из них 69 было плановых проверок, которые проводились на основании ежегодного плана проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 45 внеплановых, которые проводились по поручению правительства РФ, обращениям граждан и требованию прокуратуры», – сказал Качкин.

Он отметил, что основными нарушениями, которые сотрудники пожарного надзора выявили в округе, были неисправные системы пожарной автоматики в высоких многоквартирных жилых домах. В частности, данный вопрос стоит наиболее остро в микрорайонах Кузнечики и Юго-Западный. Также вызывают опасения состояние путей эвакуации в объектах с массовым пребыванием людей.

«Нарушение требований противопожарной безопасности грозит административным правонарушением. Отмечу, что к административной ответственности мы прибегаем в крайних мерах. Всего за первое полугодие текущего года в округе было привлечено к административной ответственности 48 юридических лиц, 49 должностных лиц и 16 граждан», – пояснил он.