РИАМО - 24 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил свидетельства на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» 28 подмосковным учителям, передает корреспондент РИАМО.

Всего с начала года рассмотрено 184 заявки от специалистов сферы образования Подмосковья. Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. С начала ее работы и до конца 2018 года свидетельства получат 119 специалистов сферы образования Московской области, в том числе 112 учителей и семь воспитателей, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«У нас очень приятная миссия. В каникулы мы решили вручить сертификаты по программе, которую мы начали в 2016 году. Она касается системы здравоохранения, молодых специалистов системы образования. Вы знаете, что число школ, школьников в регионе растет, нам нужны настоящие профессионалы. Я очень надеюсь, что социальная ипотека поможет всем присутствующим. Надеюсь, что учебный год вы начнете на позитивной ноте, с вдохновением. Мы вас очень любим, учителя - это наше все», - сказал Воробьев перед вручением сертификатов.

В рамках подпрограммы государство выплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилплощади по ипотеке, специалисту остается гасить только проценты по кредиту. Претендовать на получение такой субсидии могут учителя наиболее востребованных специальностей – начальных классов, математики; русского языка и литературы; иностранного языка, а также с 2018 года – воспитатели, соответствующие ряду требований.

Так, наиболее важными условиями являются: педагогический стаж не менее 5 лет; возраст до 45 лет; высокие результаты профессиональной деятельности; наличие соглашения на осуществление трудовой деятельности в образовательных организациях Подмосковья на срок не менее 10 лет, уточняется в материале пресс-службы губернатора и правительства области.