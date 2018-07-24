РИАМО - 24 июл. Пассажирский автобус Hyundai и легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулись при выезде на трассу А-105 в городском округе Домодедово в Подмосковье, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Крупный автобус при выезде с дороги, ведущей к деревне Котляково, при попутном движении столкнулся с легковым автомобилем белого цвета. На месте находятся сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области комментариев по ДТП не предоставила.

В первом полугодии текущего года в России произошло 69,7 тысячи ДТП. Всего на российских дорогах за этот период погибли 6974 человека, а ранения получили 88,6 тысячи человек. Подавляющее большинство аварий традиционно продолжает происходить из-за нарушения ПДД самими водителями, происшествий по такой причине зафиксировано 61337.