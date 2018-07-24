РИАМО - 24 июл. По данным портала «Добродел», жители подмосковных городских округов Жуковский, Балашиха и Одинцово чаще других обращаются на портал «Добродел» по поводу ям во дворах, сообщил во вторник заместитель председателя правительства Московской области – министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев.

«Большинство жалоб на уборку общественных пространств и территории приходится на Люберцы - почти 10%. Ямы во дворах - 25% всех проблем приходится на три территории - это Жуковский, Балашиха и Одинцово», - сказал Шадаев на заседании правительства Московской области.

Ранее во вторник Шадаев сообщил, что ямы во дворах занимают третье место в обращениях на «Добродел», несмотря на то, что количество таких жалоб снизилось почти на четверть.

Он отметил, что жители Пушкинского и Раменского районов чаще жалуются на отсутствие горячей воды.

«Хорошо и быстро, за несколько дней, мы убираем дороги, подъезды, газоны, решаем проблемы с лифтами и освещением в подъездах. Очень хорошо, в течение суток, мы устраняем нарушения графиков вывоза мусора. Почти 80% жалоб в течение суток на несвоевременное вывоз мусор мы успешно решаем», - добавил Шадаев.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.