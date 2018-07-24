РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В подмосковном Подольске в школах и торговых центрах во вторник планируют провести учебную эвакуацию людей для отработки действий при пожаре, сообщил «РИАМО в Подольске» временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности по горокругу, подполковник внутренней службы Дмитрий Качкин.

«Сегодня (24 июля – ред.) в Подмосковье состоится областной День эвакуации, который проводится во всех школах, крупных торговых центрах и объектах культуры и спорта в целях отработки действий при пожаре. В частности, в Подольске эвакуацию запланировано провести в ТЦ «Капитолий», в школах и других объектах», – сказал Качкин.

Профилактические мероприятия будут проводиться при участии представителей местного пожарного гарнизона и спецтехники. В ходе эвакуации будет имитироваться точка пожара и будут отрабатываться соответствующие действия.