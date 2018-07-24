РИАМО - 24 июл. На портале «Добродел» в Подмосковье среди жалоб жителей лидируют обращения по поводу чистоты общественных пространств, их доля составляет около 5%, сообщил во вторник заместитель председателя правительства Московской области – министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев.

«С огромным отрывом у нас лидирует проблема чистота общественных пространств - парки, скверы, пляжи. Почти 5% всех жалоб приходятся на эту категорию», - сказал Шадаев на заседании правительства Московской области.

Он отметил, что жителей Подмосковья также волнует голосование по выбору тех дорог, которые входят в план ремонта. Дороги занимают второе место по количеству обращений.

«К сожалению, ямы во дворах занимают до сих пор третье место. Есть положительная динамика, почти на четверть количество жалоб сократилось. Хотелось бы отметить, что, к сожалению, по детским площадкам у нас ситуация не улучшается, количество жалоб даже немного выросло», - добавил Шадаев.

Зампред обратил внимание, что на четвертом месте находятся жалобы на отключение или отсутствие горячей воды. Одна из причин состоит в том, что жители Подмосковья не были проинформированы о плановом отключении горячего водоснабжения, а вторая - что работы не заканчивались вовремя.