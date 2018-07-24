РИАМО - 24 июл. Согласно рейтингу управляющих компаний Подмосковья, в «красной» зоне – Пущино, Дзержинский и Воскресенский район, в «зеленой» – Клин, Павловский Посад и Бронницы, заявил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«Отстающие – там, где управляющие компании меньше трех звезд управляют многоквартирными домами, – Пущино, Дзержинский, Воскресенский, Серпуховской, Дмитровский районы, Орехово-Зуево, Богородский округ, Пушкинский и Щелковский районы, Жуковский. Это вопрос особого внимания глав к этой теме», – сказал Хромушин в ходе расширенного заседания правительства области во вторник.

Как следует из презентации, в «желтой» зоне – Котельники, Дубна, Красногорск, Красноармейск, Можайский городской округ, Серпухов, Егорьевск, Одинцовский и Сергиево-Посадский районы.

«У нас есть десять муниципальных образований, в которых управляющие компании выше трех звезд управляют более 50% жилого фонда («зеленая» зона - ред.). Процентов 90-87 – Клин, Павловский Посад, Бронницы, Долгопрудный, Шатура. Мы видим, что объединение в городские округа очень вытягивает ситуацию», – заключил Хромушин.