РИАМО - 24 июл. Детский реабилитационный центр «Оптимист» вместе со своими воспитанниками, их родителями и друзьями отметил свое двадцатилетие, в честь этого в организации был устроен детский праздник, сообщается на сайте муниципальной общественно-политической газеты Сергиево-Посадского района «Вперед».

«Через центр за 20 лет прошли тысячи семей с самыми непростыми историями. Если в начале его основания в 1998 году помощь здесь оказывали лишь нескольким детям с диагнозом «детский церебральный паралич», сейчас «Оптимист» помогает детям в возрасте от 0 до 18 лет с различными диагнозами», — говорится в сообщении.

Директор центра Ольга Солнышкина отметила, что в первые годы существования центра детей с ДЦП собирали с большими сложностями по всему району, так как существовал стереотип, что эти дети должны быть закрытыми, что неприлично показывать свою немощь другим.

«Первые 10 воспитанников с дошкольного возраста прожили в нем 10 лет, а, выпускаясь, получили аттестат коррекционной школы №7. С годами менялись принадлежности и правила. У нас есть трехмесячные реабилитационные курсы, за год их проходят до 300 детей, это всегда разные дети и прекрасные родители. Важно, что в непростое время в нашем центре все занятия для детей бесплатные. Главное, что за 20 лет сохранилась самое главное — дух оптимиста, это то, что все называют бережным отношением к детям. Для нас самое главное — верить в любого ребенка. Каждый ребенок — самый лучший», — добавила Солнышкина.

Солнышкина провела праздничный концерт в честь 20-летия центра, который отметили 20 июля.

«Даня Сарычев вместе с педагогом Ириной Маркиной и ее питомцем Левой показали чудеса дрессировки собак. Познакомились они на занятиях канистерапии (метод лечения и реабилитации с помощью обученных собак), которые в центре проводятся два раза в неделю», — добавляется в сообщении.

Педагоги центра используют музыку во время своих занятий. Дети занимаются с музыкальными игрушками, слушают песни и учатся самостоятельно играть на музыкальных инструментах, петь. В центре даже есть свой оркестр под названием «Парус», его участники сыграли мелодию из фильма «Кубанские казаки» во время праздника.

Праздник в первую очередь устраивался для детей. На территории детской площадки педагоги провели мастер-класс и анимационную программу. В завершение концерта Анастасия Козырева — друг «Оптимиста» - устроила для детей шоу мыльных пузырей.

«Среди давних друзей центра была и Елена Туркина, помощник руководителя клуба инвалидов-колясочников «Сергий». С 2007 года она давала детям мастер-класс по вождению колясок. Елена вспомнила, что тогда они ездили по «раздолбанному» асфальту, а сейчас центр преобразился, обещала, что обязательно приедет с мастер-классом уже на новый асфальт. А пока «Оптимисты» сами приезжают к ней в гости», — добавляется в материале.

Как отметила заместитель главы администрации Сергиево-Посадского района Ольга Дударева, реабилитационный центр был создан, чтобы дети с различными ограниченными возможностями могли пройти реабилитацию, подготовиться к посещению учебных учреждений. Программа каждого курса отличается друг от друга.

Она добавила, что администрация района тесно сотрудничает с центром. В прошлом году был получен федеральный грант в размере 2 миллионов рублей. На эти деньги закуплены методические пособия и создана лекотека. Дударева заключила, что «Оптимист» не стоит на месте — развивается, он всегда будет востребован.