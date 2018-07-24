РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Сотрудники Госавтоинспекции провели флешмоб по безопасности дорожного движения, в нем приняли участие порядка 100 школьников оздоровительного лагеря в Дзержинском, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» 23 июля провели в летнем оздоровительном лагере на базе гимназии №5 города Дзержинского профилактическое мероприятие по дорожной безопасности.

«В рамках мероприятия порядка 100 детей организовали танцевальный флешмоб по теме безопасности дорожного движения «Безопасная дорога детям!». Ребята, держа в руках светоотражающие смайлики и дорожные знаки, исполнили яркий танец, которым стремились донести до всех участников дорожного движения, что соблюдение ПДД – это залог безопасной жизни», – говорится в сообщении.

В финале акции автоинспекторы призвали всех участников неукоснительно соблюдать дорожные правила, переходить проезжую часть только в установленных местах, использовать защитную экипировку при катании на велосипеде, самокате, носить светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.