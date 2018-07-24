РИАМО - 24 июл. Около 70 управляющих организаций планируют лишить лицензий на право управления многоквартирными домами к декабрю текущего года в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В регионе 175 управляющих компаний работают на 70% жилого фонда региона, при этом 753 управляющие организации обслуживают менее 30% фонда.

«У нас 67 компаний находятся в «красной» зоне. Я правильно понимаю, что им не место в системе работы жилищного фонда? <…> В декабре месяце вы нам доложите, что 67 компаний лишили лицензии. Убирайте их, чтобы духа их не было», – сказал Воробьев во вторник на заседании правительства, обращаясь к руководителю Госжилинспекции региона Вадиму Соков.

Губернатор отметил, что этим компаниям нельзя давать второй шанс. УК, которые некачественно или не в полном объеме оказывают услуги по управлению многоквартирными жилыми домами, должны быть отстранены от работы.