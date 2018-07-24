РИАМО - 24 июл. В акции «День без турникетов» в Москве в июле приняли участие 38 предприятий, горожанам показали продукцию предприятий, технологии производства, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

«Акция прошла с 19 по 21 июля, 38 предприятий приняли участие. Мы включаем в формат акции мастер-классы, наши концертные программы», - сказал Фурсин.

Он уточнил, что в рамках акций москвичам показывают предприятия, продукцию, которую они производят, технологии, применяемые для производства.

«Вторая задача для нас - важно популяризировать рабочие и инженерные профессии. Востребованность предприятий большая», - отметил Фурсин.

Акция «День без турникетов» проводится в Москве регулярно с 2012 года. Для участников проводят экскурсию, где они могут познакомиться с историей московской промышленности и узнать о ее современных достижениях. На некоторых предприятиях они могут поучаствовать в производственном процессе – собрать микросхемы, предметы мебели, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое.