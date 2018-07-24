РИАМО - 24 июл. Рейтинг муниципальных образований Подмосковья представят в августе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Во вторник в Подмосковье проходит заседание правительства региона.
«Нам нужно подготовить рейтинг-50. Я прошу Вас (заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Смирнова - ред.) на одном из следующих заседаний правительства этот доклад сделать», - сказал Воробьев.
Смирнова отметила, что готова представить доклад на следующем заседании.
В 2018 году в рейтинге-50, в рамках которого оценивается эффективность работы органов местного самоуправления в Подмосковье по достижению целевых показателей развития региона, появился новый критерий, отражающий прирост малых предприятий. Всего в рейтинге содержатся 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность» (шесть); «Государственные и муниципальные услуги» (14); «Эффективное управление» (пять); «Качество жизни» (23); «Сельское хозяйство» (два).
Ежегодно показатели уточняются с учетом тех приоритетных задач, которые определены в указах, послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в обращении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям.
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