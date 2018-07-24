РИАМО - 24 июл. В аэропорту «Домодедово» пассажиропоток в города, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу, вырос на 31%, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы аэропорта.

По его словам, пассажиропоток авиакомпаний-партнеров вырос на 10,5% по сравнению с объемом трафика этих авиаперевозчиков за аналогичный период 2017 года.

«Рейтинг самых популярных российских направлений возглавили города, в которых прошел чемпионат: Самара, Сочи, Саранск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Калининград. Пассажиропоток на этих маршрутах с 14 июня по 15 июля увеличился на 31% относительно аналогичного периода прошлого года», - сказал собеседник агентства.

За время мундиаля аэропорт обслужил более 1,5 тысяч дополнительных рейсов. Большая часть из них соединила с Москвой города Лиссабон, Мадрид, Копенгаген, Мюнхен и Париж.

«В Домодедово прибывали болельщики как из стран-призеров чемпионата - Франции, Хорватии и Бельгии, так и из многих других. За претендентов на титул чемпиона мира приехали болеть любители футбола из Великобритании, Исландии, Мексики, Египта, Саудовской Аравии, Испании, Португалии, Германии, Японии, Китая, Аргентины, Италии и других стран», - добавил представитель пресс-службы.

По итогам июня лидерами трафика на внутренних воздушных линиях также стали города чемпионата мира по футболу. За месяц перелет по этим маршрутам через «Домодедово» совершили 570 тысяч пассажиров. В целом объем авиаперевозок по стране в первый летний месяц превысил 1,5 миллиона человек.

На международных воздушных линиях в июне аэропорт «Домодедово» обслужил 1,5 миллиона пассажиров, это плюс 5,5% к показателям прошлого года. В этом сегменте наблюдается заметный рост трафика в страны дальнего зарубежья. Он увеличился на 12% и составил 1,2 миллиона человек.

«Общий пассажиропоток «Домодедова» в июне превысил 3 миллиона человек. На фоне проведения чемпионата мира по футболу в России этот месяц стал рекордным по посещаемости бизнес-залов аэропорта. В них были обслужены 61457 человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первое полугодие 2018 года аэропорт обслужил 13,7 миллиона пассажиров», - сказал собеседник агентства.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек. Победителем мирового первенства стала сборная Франции.