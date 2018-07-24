РИАМО - 24 июл. Еженедельно к порталу «Добродел» подключаются порядка 6 тысяч новых пользователей в Московской области, в день поступает около 2 тысяч сообщений, заявил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев.

«На прошлой неделе мы успешно преодолели рубеж в 1,5 миллиона обработанных в рамках системы («Добродел» – ред.) сообщений. Количество пользователей растет, примерно на 5-6 тысяч новых (пользователей – ред.)», – сказал Шадаев во вторник на заседании правительства региона.

Он отметил, что каждую неделю на портал «Добродел» поступает около 2 тысяч сообщений от жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев завил, что портал «Добродел» уже используют более 650 тысяч жителей региона.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.