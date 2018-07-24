РИАМО – 24 июл. Экологи природоохранного фонда «Верховье», которые ведут мониторинг редких видов флоры и фауны по заказу Минэкологии Подмосковья, сделали важное открытие в Щелковском районе – обнаружили следы и перья серого журавля, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Сразу в нескольких зонах наблюдения обнаружены следы и перья серого журавля. Фотографии и образцы были направлены специалистам Союза охраны птиц России, которые подтвердили, что обнаружено новое местообитание птицы, занесенной в Красную книгу Московской области с категорией редкости 3 – редкий вид», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Серый журавль находится под особой охраной с 1978 года. Многочисленность следов пребывания птиц, а также их встреча в гнездовой период, дает основание надеяться на постоянное гнездование серого журавля в этом районе. Сейчас в Московской области достоверно известны три основные территории гнездования этих крупных красивых птиц – северная, восточная и западная. Больше всего птиц наблюдается в Талдомском городском округе, в заказнике «Журавлиная родина».

В Щелковском районе в настоящее время проводится проектирование особо охраняемых природных территорий, куда включены и участки, на которых были найдены следы пребывания серого журавля. Введение режима особой охраны на данных территориях, обеспечит возможность для редких видов и дальше обитать здесь, не подвергаясь никаким опасностям.