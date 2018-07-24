РИАМО - 24 июл. С 1 августа текущего года в регионе вводится бесплатный проезд на железнодорожном транспорте для пенсионеров и других льготных категорий, данной льготой смогут воспользоваться 1,17 миллиона человек, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Если у гражданина есть социальная карта жителя Московской области, а это 1,13 миллиона человек, то перекодировать такую карту можно, поставив транспортное приложение пригородного железнодорожного транспорта, во всех кассах девяти железнодорожных вокзалов Москвы и 23-х железнодорожных станциях Московской области. Процесс перекодировки занимает от 5 до 10 секунд. Мы очень надеемся, что никаких очередей не будет», – сказала Фаевская в ходе заседания правительства Подмосковья во вторник.

Она отметила, что с 15 августа перекодировать карту можно будет и на всех 321 железнодорожных станциях Московской области. При этом если у гражданина нет социальной карты, а такая ситуация примерно у 46 тысяч человек из тех, кто может получить льготу.

«Такие граждане должны прийти в МФЦ и написать заявление о предоставлении карты. После чего выдается карта установленного образца, на время подготовки карты будет выдан безденежным билет», – заключила Фаевская.