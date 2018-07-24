РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщику заключение о соответствии требованиям закона на четыре дома в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на жилые дома №№26-29, которые возводятся в рамках проекта ЖК «Красногорский» вблизи поселка Нахабино», – говорится в сообщении.

Теперь застройщик ООО «ГРАД» в праве зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и привлекать денежные средства граждан.

«Дома рассчитаны на 1 180 квартир общей жилой площадью 50 651 квадратный метр», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

При выдаче заключений о соответствии Главгосстройнадзор учитывает ряд факторов.

«Застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее», – отмечается в материале.