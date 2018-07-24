РИАМО - 24 июл. Количество онлайн-записей к врачам в Подмосковье за первые шесть месяцев 2018 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В первом полугодии 2018 года жители Московской области записались на прием к врачу через интернет более 4,7 миллиона раз. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказала Забралова.

Она добавила, что заинтересованность жителей в оказании услуг через интернет растет каждый год.

«Новые технологии дают пациентам возможность быстро и без труда записаться на прием к нужному специалисту, избавляют от необходимости ехать в поликлинику и стоять в очереди в регистратуру», – подчеркнула Забралова.

Как в свою очередь сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, в прошлом году в медучреждениях были закрыты традиционные регистратуры, что существенно упросило механизм записи к врачу.

«Очереди в регистратуру остались в прошлом. Сейчас для пациентов открыты возможности как для быстрой записи к специалистам, так и для прикрепления к необходимому медучреждению в режиме онлайн. И мы видим нарастающий интерес к этому. Например, только за шесть месяцев текущего года жители вызвали на дом врача через интернет более 366 тысяч раз. Инфоматами, которые установлены в поликлиниках, пациенты воспользовались 1,8 миллиона раз, более 1,2 миллиона жителей записались через единый контакт-центр», - сказал Марков.

С 1 сентября прошлого года в Московской области запись к врачу организована непосредственно через сайт государственных услуг (zdrav.mosreg.ru), инфоматы или с помощью звонка в единый контактный центр по номеру: 8 (800) 550-50-30. Запись к некоторым узким специалистам осуществляется только по системе «врач-врач».