РИАМО - 24 июл. Специальные стойки для перекодировки социальных карт подмосковных льготников для бесплатного проезда по Москве с 1 сентября установят на станциях метро и у железнодорожных вокзалов, а тем, у кого нет соцкарты, нужно обратиться в МФЦ, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Гражданин, у которого есть социальная карта, может перекодировать эту карту в любом отделении социальной защиты Московской области по территориальному принципу. Кроме того, на всех станциях метро, куда есть вход с железнодорожных вокзалов, мы организуем специальные стойки. Чтобы гражданин, приехавший на железнодорожном транспорте, мог перекодировать карту», - сказала Фаевская.

Во вторник в Подмосковье проходит заседание правительства региона.

Она отметила, что тем, у кого нет социальной карты, нужно обратиться в МФЦ.

«Любую консультацию можно получить в территориальных управлениях (социальной защиты - ред.)», - заключила Фаевская.

В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу бесплатного проезда в пригородных поездах губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении с 1 августа права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московского региона.

Кроме того, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан: лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»; дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся – до 23 лет); один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей; опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту; родители, иные законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет.

Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду будут предоставляться на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.

По просьбам жителей Московской области Андрей Воробьев также решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте. Эта мера коснется порядка 1,4 миллиона человек.