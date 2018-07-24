РИАМО - 24 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил активнее вовлекать граждан участвовать в диспансеризации.

Во вторник в Подмосковье проходит заседание правительства региона.

«Я бы хотел сегодня еще раз обратить внимание нашего Минздрава и всех глав на единые дни диспансеризации, на вовлечение жителей в этот важный процесс», - сказал Воробьев в ходе заседания правительства.

Ранее губернатор сообщил, что за пять лет показатели смертности из-за рака в Подмосковье снизились с 230 случаев на 100 тысяч жителей до 176, этого удалось добиться, в том числе, благодаря ранней диспансеризации.

Более 654 тысяч жителей Московской области прошли диспансеризацию за шесть месяцев 2018 года, это составляет 56% от годового плана. 34% были признаны практически здоровыми (первая группа здоровья), 15% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (вторая группа здоровья), а у 51% были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи (третья группа здоровья).

На второй этап диспансеризации для дополнительного обследования были направлены 42% от всех лиц, прошедших обследования, это более 276 тысяч жителей региона.

В 2018 году запланировано прохождение диспансеризации 1,16 миллиона жителей Подмосковья.