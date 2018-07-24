РИАМО - 24 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил активнее вовлекать граждан участвовать в диспансеризации.
Во вторник в Подмосковье проходит заседание правительства региона.
Ранее губернатор сообщил, что за пять лет показатели смертности из-за рака в Подмосковье снизились с 230 случаев на 100 тысяч жителей до 176, этого удалось добиться, в том числе, благодаря ранней диспансеризации.
Более 654 тысяч жителей Московской области прошли диспансеризацию за шесть месяцев 2018 года, это составляет 56% от годового плана. 34% были признаны практически здоровыми (первая группа здоровья), 15% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (вторая группа здоровья), а у 51% были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи (третья группа здоровья).
На второй этап диспансеризации для дополнительного обследования были направлены 42% от всех лиц, прошедших обследования, это более 276 тысяч жителей региона.
В 2018 году запланировано прохождение диспансеризации 1,16 миллиона жителей Подмосковья.
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