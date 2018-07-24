РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. В Красногорске проведут конкурс «Мой двор – моя гордость!», в рамках мероприятия выявят лучшие территории, благоустроенные жителями, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Общественная палата горокруга Красногорск при поддержке общественной палаты Московской области проводит конкурс «Мой двор – моя гордость!». Цель конкурса – выявление и поощрение активных граждан, которые своими руками благоустраивают дворы», – говорится в сообщении.

Инициатива жителей будет оцениваться в шести номинациях: «В гостях у сказки» – двор, оформленный по мотивам сказок; «Цветочная поляна» – лучшая клумба; «Очумелые ручки» – благоустройство из подручных материалов; «Всем миром» – коллективная работа жителей по благоустройству дворовой территории; «Один за всех» – благоустройство двора одним человеком и «Приз зрительских симпатий».

«Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: palata777@bk.ru до 20 августа 2018 года», – уточняется в сообщении.

Конкурс пройдет в два этапа: муниципальный и региональный.

«До 30 августа будут подведены итоги муниципального этапа конкурса. Информация о лауреатах муниципального этапа конкурса «Мой двор – моя гордость!» будет направлена в общественную палату Московской области, которая выявит победителей регионального этапа конкурса», – заключается в сообщении.