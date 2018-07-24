РИАМО - 24 июл. До конца текущего года в Москве планируют провести еще порядка четырех акций «День без турникетов», сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

«До конца года мы еще сделаем не менее трех-четырех акций, в которых покажем наши московские предприятия», – сказал Фурсин.

Он добавил, что следующая акция пройдет уже в конце августа.

«Конец августа, 30 августа – 1 сентября, как раз, когда уже все начнут возвращаться из отпусков, дети с каникул, начнется подготовка к школе, мы как раз в этот период сделаем акцию», – отметил Фурсин.

Акция «День без турникетов» проводится в Москве регулярно с 2012 года. Для участников проводят экскурсию, где они могут познакомиться с историей московской промышленности и узнать о ее современных достижениях. На некоторых предприятиях они могут поучаствовать в производственном процессе – собрать микросхемы, предметы мебели, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое.

В этом году свыше 10 тысяч москвичей стали участниками акции «День без турникетов».