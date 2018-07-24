РИАМО - 24 июл. За пять лет показатели смертности из-за рака в Подмосковье снизились с 230 случаев на 100 тысяч жителей до 176, этого удалось добиться, в том числе, благодаря ранней диспансеризации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник в Подмосковье проходит заседание правительства региона.

«Я хочу анонсировать важные события этой недели. Завтра пройдет большая встреча под руководством премьер-министра (Дмитрия Медведева – ред.) на тему онкологии. Эта тема вошла в указ президента. За последние пять лет удалось снизить показатели смертности с 230 случаев на 100 тысяч жителей до 176. В 2013 году 69 место, в 2017 году уже 21. За 6 месяцев 2018 года в результате диспансеризации впервые было выявлено 1,6 тысячи случаев злокачественных онкологических заболеваний», — сказал Воробьев.

Он отметил, что такого результата удалось добиться благодаря ранней диспансеризации и открытию новых учреждений в Балашихе и Подольске.

Этой весной в Подмосковье заработали новые онкорадиологические центры в Балашихе и Подольске. Это стало возможным благодаря совместной работе региональных властей и инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Каждый из центров позволяет выполнять 20 тысяч диагностических исследований в год и лечить порядка 3 тысяч человек. Жители получают диагностические и лечебные услуги в каждом онкорадиологическом центре бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача.

В частности, в онкоцентре в Балашихе уже 300 пациентов получили лучевую терапию с апреля 2018 года, центр оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием и соответствуют международным требованиям к радионуклидной диагностике и лучевой терапии.