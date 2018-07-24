РИАМО - 24 июл. Бытовые городки АО «ДСК-1» МУ-1 и АО «ПИК-Индустрия» СМУ-3 были признаны лучшими на отраслевом смотре-конкурсе «Бытовой городок – 2018» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

С 27 июня по 18 июля 2018 года конкурсная комиссия выезжала на строительные объекты организаций, участвующих в конкурсе. За призовые места боролись шесть строительных организаций. В результате полного анализа состояния бытовых городков комиссия определила победителей и призеров конкурса с вручением диплома, денежной премии организациям.

«В номинации до 100 работающих на объекте: первое место – АО «ДСК-1» МУ-1; второе место – РТФ «Мостоотряд-22» ПАО «Мостотрест». В номинации свыше 100 работающих на объекте: первое место – АО «ПИК-Индустрия» СМУ-3; второе место – ЗАО «ДОРИНЖ-39»», – говорится в сообщении.

Кроме этого почетными грамотами МГК профсоюза отмечены коллективы организаций: ООО «АЛЬМАКОРГРУПП» и АО «ЕвроХоумБилдинг» за участие в конкурсе на лучший бытовой городок.

Конкурс на звание лучшего бытового городка уже 20 лет проводится в целях повышения уровня культуры строительного производства, широкого распространения передового опыта обустройства и содержания бытовых городков, улучшения условий труда работников и надлежащего обеспечения их санитарно-бытовыми помещениями и питанием.