РИАМО - 24 июл. Спасатели ликвидировали открытое горение в поселке Монино Щелковского района Подмосковья, на месте происшествия работали 16 единиц техники и 56 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 06:04 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Щелковский район, поселок Монино, улица Железнодорожная, дом 31. По данным открытых источников, по указанному адресу находятся торговые ряды.

«В 7:30 – локализация пожара на площади 600 квадратных метров. В 9:15 – ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего к тушению пожара привлекли 56 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России – 21 человека и шесть единиц техники.

Ранее пресс-служба МЖД сообщала, что пожар не повлиял на работу железнодорожной станции «Монино» в Щелковском районе.