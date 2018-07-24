РИАМО - 24 июл. Температура воздуха в Москве в августе в среднем будет составлять около 20-21 градуса тепла, что соответствует климатической норме, но это предварительный прогноз на месяц, и он может измениться, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Прогноз, который делается на месяц, предварительный. По Москве температура ожидается в пределах нормы. Среднесуточная норма для Московского региона - 16,4 градуса в августе. Дневной максимум - это 21,5. Минимальная ночная - 12 градусов тепла», - сказал Цыганков.

Он добавил, что, согласно предварительным прогнозам, количество осадков в Московском регионе в течение августа будет больше нормы на 20%.

Месячная норма осадков в Московском регионе для августа составляет 77 миллиметров.