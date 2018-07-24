РИАМО - 24 июл. В новой Москве в первом полугодии текущего года построили более 400 тысяч квадратных метров жилья – как многоквартирных, так и индивидуальных домов, это на 36,3% превышает аналогичный показатель 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«В первом полугодии (2018 года – ред.) в новой Москве введено более 406 тысяч квадратных метров жилья. Этот объем включает площадь введенных домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В сравнении с аналогичным периодом минувшего года, когда показатель составил 298,13 тысячи квадратных метров, рост введенных объемов жилья составляет 36,3%», – отмечается в сообщении.

По оценкам специалистов рынка недвижимости, квартиры в новостройках, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах, продаются в 2,4 раза интенсивнее чем в «старой» Москве. В первом квартале нынешнего года продажи в ЖК новой Москвы составили 197 квартир в месяц. В целом, на новостройки ТиНАО приходится 38% всего спроса на жилье в столице. При этом в 2016 году удельный вес ТиНАО оценивался в 32%, а в 2013 году – 27%.

«Особую значимость для нас имеют качественные перемены. Важно не только строить современное комфортное жилье, но и создавать достойные условия для развития нового поколения, комфортную среду для жизни, удобную транспортную и социальную инфраструктуру. Важнейшее условие роста благосостояния этих семей – стабильная работа с достойной зарплатой», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

К 2035 году в ТиНАО будет создано 700 спортивных сооружений, 300 детских садов, 125 больниц и поликлиник, 100 общеобразовательных и начальных школ.

«Главным вектором развития новых территорий является комплексность и комфортная среда проживания. Это в полной мере относится к малоэтажному и индивидуальному жилью. Тем более создание социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры идет в новой Москве полномасштабно», – добавил Жидкин.

По его словам, в ближайшие 10 лет в новой Москве планируется построить около 18 миллионов квадратных метров жилья, а также более 12 миллионов квадратных метров коммерческих площадей.