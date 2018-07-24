РИАМО - 24 июл. На участке Мукомольного проезда в центре Москвы из-за подключения инженерных сетей с 26 июля ограничат движение, ограничения продлятся до ноября 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры столицы.

«Ограничение движения в Мукомольном проезде в связи с подключением инженерных сетей. Участок: Мукомольный проезд в районе дома 5, корпус 1», – отмечается в сообщении.

Ограничения вводятся с 26 июля и будут действовать до 30 октября. При этом движение по одной полосе будет ограничено в круглосуточном режиме.