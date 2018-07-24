РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 июл. В школах и детских садах подмосковного Дзержинского в ближайшее время планируют установить урны для раздельного сбора мусора, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.

«В школах и детских садах города Дзержинского в ближайшее время будут установлены урны для раздельного сбора мусора, состоящие из трех контейнеров – для стекла, пластика и бумаги. Так, наши малыши станут примером для взрослых», – написал Панаморенко.

Он подчеркнул, что прививать культуру раздельного сбора бытовых отходов необходимо именно с малых лет.

«Когда человек уже сформировался, ему сложно привыкнуть к тому, что бумага и пластик должны находиться в различных контейнерах», – отметил Панаморенко.