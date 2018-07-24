РИАМО – 24 июл. Росстат повысил прогноз численности населения в РФ до 157 миллионов человек к 2036 году, ранее служба ожидала не более 154 миллионов, пишет во вторник газета «Известия».

«Росстат обновил демографический прогноз до 2036 года. По оптимистическому варианту ожидается, что к этому сроку население страны вырастет с нынешних почти 147 миллионов до 157 миллионов человек. Это больше, чем в предыдущей версии прогноза (был подготовлен в 2017 году), в котором заявлялся прирост до 154 миллионов человек», – говорится в материале.

Прогноз обновлен с учетом госпрограммы «Развитие здравоохранения», принятой в конце прошлого года. Она предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности, что способствует естественному приросту населения.

Задачу добиться устойчивого естественного прироста населения в майских указах поставил президент России Владимир Путин. Исключительно за счет рождаемости увеличить численность населения не удастся – ведь сейчас в детородный возраст вступило малочисленное поколение «демографической ямы» 1990-х годов.

Естественному приросту населения должны способствовать снижение смертности (особенно среди мужчин трудоспособного возраста), увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году и рост рождаемости (до коэффициента 1,95-2,05 в ближайшие три-четыре года с нынешнего 1,62).