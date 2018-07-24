РИАМО - 24 июл. Информация о приостановке движения поездов на станции «Монино» Ярославского направления МЖД, где горят торговые павильоны, не соответствует действительности, станция работает в обычном режиме, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Утром рядом со станцией «Монино» произошло возгорание торговых павильонов на территории, не принадлежащей железной дороге.

«Информация, появившаяся в социальных сетях и СМИ, что из-за пожара было приостановлено движение поездов на станции «Монино», не соответствует действительности. Пригородные поезда выполняют рейсы по расписанию», – говорится в материале.

По информации компании-перевозчика АО «Центральная ППК», турникетные павильоны работают в штатном режиме, никаких ограничений доступа к платформам нет.

Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области сообщалось, что спасатели тушат пожар в поселке Монино Щелковского района, на месте происшествия работают девять единиц техники и 32 человека.