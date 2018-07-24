РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. В городском округе Люберцы по губернаторской программе до конца 2018 года планируют установить 334 камеры наружного наблюдения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на своей официальной странице в Instagram.

«Продолжается реализация программы губернатор Московской области Андрея Воробьева «Безопасный регион». До конца 2018 года планируем установить еще 334 камеры в многоквартирных домах, на детских и спортивных площадках, предприятиях торговли», – написал Ружицкий.

Он уточнил, что сегодня в городском округе на социально значимых объектах, учреждениях образования, спорта и здравоохранения, подъездах жилых домов установлено 840 камер видеонаблюдения.

«Безопасность жителей – приоритет нашей работы», – подчеркнул Ружицкий.