РИАМО - 24 июл. В Печатниках стартовало комплексное благоустройство зоны экстремальных видов спорта, уже ведется обустройство дорожно-тропиночной сети вдоль набережной, подготовка оснований трассы для дрифта, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Зона технических видов спорта появится в Печатниках. На территории площадью 27 гектаров, удаленной от жилых кварталов, разместят трассы для занятий экстремальными видами спорта», - сказал Бирюков.

По его словам, уже ведется обустройство дорожно-тропиночной сети вдоль набережной, подготовка оснований трассы для дрифта и плоскостной парковки, монтаж коммуникаций под торшерное освещение.

«Проект спортивных и развлекательных зон подготовили по итогам общественных обсуждений с участием жителей, представителей местных органов управления и спортивных ассоциаций», – пояснил Бирюков.

Планируется создать четыре кольцевые трассы. Трассу протяженностью в 1 тысячу метров для картинга, 350-метровый трек – для велосипедного кросса, для мотоциклетного кросса – трассу протяженностью 1,88 тысячи метров и многофункциональную трассу длиной в 1 тысячу метров.

«Для безопасности все трассы огородят, при этом будет обеспечен проезд для экстренной медицинской техники. В каждой зоне откроются пункты проката с раздевалками и всем необходимым спортивным инвентарем. Также будет оборудован скейтпарк», – отметил Бирюков.

По словам заммэра, в парке установят системы видеонаблюдения и радиооповещения. Также на территории разместят досуговый центр, медпункт и площадку для экстренной посадки вертолетов МЧС. Для любителей более спокойного отдыха обустроят дорожки для бега, скандинавской ходьбы и велосипедных прогулок общей протяженностью 1,8 километра, которые в зимний период используют как лыжные трассы. Набережную Москвы-реки протяженностью 750 метров благоустроят и оборудуют лестничными спусками к воде.